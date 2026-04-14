Asül spottet: Söder gibt jedem eine Chance – zum Scheitern

München - Beim Maibockanstich im Münchner Hofbräuhaus hat der Kabarettist Django Asül (53) die zurückliegenden Kommunalwahlen humoristisch analysiert.

Sachte genug, um nächstes Jahr wieder kommen zu dürfen? Kabarettist Django Asül (53) hat in München die Politik aufs Korn genommen. © Felix Hörhager/dpa

CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder (59) wolle ja einen glücklichen Koalitionspartner, damit es sich angenehm regieren lasse, spottete Asül in seiner Rede – und die Stichwahlen hätten gezeigt, dass das funktioniere.

"Resultat der Stichwahlen Freie Wähler gegen CSU: 21 zu vier", bilanzierte Asül mit Blick auf die Ergebnisse vom vergangenen März.

Er zog dann vom Wahlsieg des Grünen-Politikers Dominik Krause (35) bei der Münchner OB-Wahl eine Linie in die Bundespolitik.

Über Söder bis hin zu Kanzler Friedrich Merz (70, CDU): "Führt ein designierter Bürgermeister Krause automatisch zu einem resignierten Ministerpräsidenten Markus Söder?", fragte Asül.

Und gab selbst die Antwort: "Nein. Ein Markus Söder weiß: Man muss jedem eine Chance geben. Eine Chance zum Scheitern. So handhabt das der Markus sehr erfolgreich mit dem Kollegen Friedrich Merz."