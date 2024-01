Bayern bleibt bei Sonderweg für Bezahlkarte und will im März testen

München - Bayern setzt bei der geplanten Bezahlkarte für Geflüchtete trotz einer Einigung von 14 anderen Bundesländern weiter auf einen Sonderweg – und will sein Modell im März erstmals testen.

In vier bayerischen Modellregionen soll bereits ab März die umstrittene Bezahlkarte für Geflüchtete zum Einsatz kommen. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Während die gemeinsame Ausschreibung der anderen Bundesländer noch nicht einmal gestartet ist, sind wir bereits mitten im Vergabeverfahren", sagte Sandro Kirchner (48, CSU), Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, am Mittwoch in München.

Zudem sei "nicht gesichert, dass alle teilnehmenden Bundesländer dann auch in der Umsetzung die Bargeldauszahlung maximal begrenzen, so wie Bayern dies umsetzen will und wird". Zuvor hatte der Radiosender Antenne Bayern berichtet.



Der hessische Ministerpräsident und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (52, CDU), hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sich 14 von 16 Bundesländern auf gemeinsame Standards für ein Vergabeverfahren geeinigt hätten.

Das Verfahren solle bis Sommer abgeschlossen sein. Neben Bayern setzt auch Mecklenburg-Vorpommern auf einen Sonderweg.

Nach den Plänen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU) soll die Bezahlkarte im Freistaat bis Sommer schon flächendeckend eingeführt werden.