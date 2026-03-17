Reiter oder Krause: Was unterscheidet die Münchner OB-Kandidaten?

Seit Jahren schon arbeiten Dieter Reiter und Dominik Krause im Münchner Rathaus zusammen, machen gemeinsam Politik. Doch was unterscheidet die OB-Kandidaten?

Von Britta Schultejans München - Dieter Reiter (67, SPD) und sein Herausforderer Dominik Krause (35, Grüne) führen einen betont respektvollen Wahlkampf um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters. Das liegt auch daran, dass die beiden Männer, deren Parteien derzeit noch die aktuelle Rathaus-Koalition bilden, sich in vielem einig sind. Doch wo liegen ihre Unterschiede?

Dieter Reiter (67, SPD) steht für ein "Weiter so" in München. Bleibt er OB der Landeshauptstadt? © Lukas Barth-Tuttas/dpa Die seit Monaten verschwundene Eisbachwelle, beispielsweise, wollen beide Kandidaten nach eigenen Angaben so schnell und so unkompliziert wie möglich zurück. Auch was die Entwicklungsmöglichkeiten einer zunehmend verwaisten Innenstadt angeht, haben die beiden ähnliche Ansichten. "Eine extreme Politikveränderung in die eine oder andere Richtung" sei "bei keinem der beiden Kandidaten zu erwarten", sagt der Politologe und Experte für Kommunalpolitik an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, Martin Gross. Die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, sieht durchaus Unterschiede zwischen den Kandidaten. München Politik Münchner Stadtrat: Grüne bleiben stärkste Kraft "In der Verkehrs- und der Wohnungspolitik" unterscheiden sie sich, sagt sie. "Durchaus auch in der Wirtschaftspolitik."

Wohnen in München: Umwidmung ungenutzter Bürofläche?

"Ich will 50.000 neue bezahlbare Wohnungen schaffen", sagt Krause. Sein Plan: leer stehende Büroflächen umwidmen, von denen es rund 1,8 Millionen Quadratmeter in der Stadt gibt. Er sieht darin die Möglichkeit, unter anderem Studentenwohnungen zu schaffen, die nicht mehr als 450 Euro Miete kosten. Dafür will er eine Umwandlungsagentur ins Leben rufen. Amtsinhaber Reiter sieht das kritisch. Investoren hätten kaum Interesse an derartigen Projekten, weil sie nicht sonderlich rentabel seien.

Verkehr in München: S-Bahn, Radwege und Uber-Preise