Turbulenter Streit im Landtag: Zwischen "beschränktem Horizont" und "Rechtspopulist"

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (52, Freie Wähler) ignorierte die Kritik an seiner Rede. © Peter Kneffel/dpa

Aiwanger wiederholte seine viel kritisierte Forderung vom Wochenende, dass die Menschen sich die "Demokratie zurückholen" müssten, in einer Regierungserklärung am Mittwoch zwar nicht. Er ging aber auch nicht auf die breite Kritik daran auch vom eigenen Koalitionspartner CSU ein.

Die Grünen forderten Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) auf, Aiwanger zu entlassen.

Aiwanger war für seine Äußerung vor 13.000 Menschen am Samstag in Erding, die an bekannte AfD-Wortwahl erinnerte, parteiübergreifend scharf kritisiert worden. Auch die CSU hatte Aiwanger dafür gerügt, öffentlich und auch intern in einer Kabinettssitzung am Dienstag.

Am Mittwoch standen CSU und Freie Wähler im Landtag aber wieder eng zusammen. Knapp vier Monate vor der Landtagswahl holte Aiwanger, unter lautem Applaus auch vom Koalitionspartner, zu einem neuen Rundumschlag gegen die Ampel-Parteien aus.

Der Freie-Wähler-Chef warf SPD, Grünen und FDP in der Bundesregierung unter anderem eine "Deindustrialisierungspolitik", eine fehlgeleitete Wirtschafts- und Energiepolitik und einen "beschränkten Horizont" vor.