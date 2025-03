"Redet sehr oft wirres Zeug": Amokfahrer von München soll sich seiner Tat nicht bewusst sein

München - Er hat eine Mutter (†37) und ihr Kind (†2) getötet, viele Opfer und Helfer werden die schrecklichen Bilder der Amokfahrt von München ihr Leben lang vor Augen haben. Doch versteht Farhad N. überhaupt, was er angerichtet hat?

Eine Bewertung seiner geistigen Verfassung sei schon in Auftrag. Es gelte zunächst einmal, dieses schriftliche Kurzgutachten über den psychischen Zustand seines Mandanten abzuwarten, erklärte der Verteidiger weiter. Anschließend würden die nächsten Schritte entsprechend unternommen.

Der 24 Jahre alte, abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan , der im Oktober 2021 kurz nach der Machtübernahme der Taliban in seiner Heimat wegen deshalb ausgesetzter Abschiebungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten hatte, sitzt in der psychiatrischen Abteilung der JVA Straubing ein.

N. war am 13. Februar dieses Jahres mit einem Mini Cooper von hinten in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft ver.di gerast. Mindestens 39 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt, mehrere von ihnen schwer. Eine Mutter und ihr kleines Mädchen verloren zwei Tage nach der Amokfahrt in einer Klinik schlussendlich den erbitterten Kampf um ihr Leben.