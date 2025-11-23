Bombe am Westfriedhof entschärft: 7000 Menschen können wieder in ihr Zuhause

München - Bei Bauarbeiten am nördlichen Rand des Westfriedhofs wurde eine 500-Kilo Fliegerbombe entdeckt , die am Sonntag entschärft werden konnte. 7000 Betroffene mussten dazu den Bereich verlassen.

Die Polizei hat den Westfriedhof und die Umgebung abgesperrt. © Felix Hörhager/dpa

Laut dem Kampfmittelräumdienst bestand durch den Blindgänger keine Gefahr für die Bevölkerung. Für die Entschärfung wurde trotzdem eine Sperrzone mit einem Radius von rund 700 Metern eingerichtet. Auch der Westfriedhof musste gesperrt werden.

Laut Stadt waren circa 7000 Menschen in dem Bereich betroffen und mussten die Zone bis 9 Uhr am Sonntag verlassen haben.

Darunter waren auch die Bewohner des Seniorenheims St. Bethel. Sie wurden, wie alle Hilfsbedürftigen Menschen, bei der Räumung des Gebiets vom Bayerischen Roten Kreuz unterstützt.

Nach der Kontrolle des Bereichs durch Polizei und Feuerwehr konnte Entschärfung kurz vor 13 Uhr beginnen. Ein dreiköpfiges Entschärfungsteam machte sich daran, die Bombe unschädlich zu machen. Um kurz nach 14 Uhr gab es dann die Entwarnung: "Die Fliegerbombe konnte erfolgreich entschärft werden".

Die Sperrungen konnten wieder aufgehoben und Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.