Streik in München und Bayern: Nahverkehr steht still

München/Augsburg - In mehreren bayerischen Städten müssen die ÖPNV-Kunden am Donnerstag wieder mit massiven Einschränkungen wegen Warnstreiks rechnen.

Der U-Bahnhof Stiglmaierplatz blieb am Donnerstag geschlossen. © Sven Hoppe/dpa

Bereits am Mittwoch wurde in München und Dachau gestreikt. Nun wurde der Arbeitskampf auf eine Reihe weiterer Kommunen ausgedehnt, auch auf Regensburg, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Schwabach, Schweinfurt, Passau und Landshut. In einigen Städten gehen die Ausstände auch am Freitag und teilweise sogar am Samstag weiter.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft teilte mit, dass auch am Donnerstag wieder erhebliche Einschränkungen bei den U-Bahnen und Trambahnen zu erwarten seien sowie Taktausdünnungen bei den Busen.

Die Buslinien würden trotzdem eine Grundversorgung im Stadtgebiet ermöglichen. Bei den Straßenbahnen seien die Linien 20 im 10-Minuten-Takt sowie 25 im 20-Minuten-Takt in Betrieb. Die U-Bahnen könnten zwischen Sendlinger Tor und Münchner Freiheit genutzt werden.

Wie üblich fahren S- und Regionalbahnen, weil sie andere Betreiber haben. Auch Regionalbusse rund um die Ballungszentren sind nicht betroffen.