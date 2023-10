"Alle starren uns an!": Touristen folgen Navi und fahren mitten über Münchner Marienplatz

München - Vom Navi verführt: Eine Familie aus den USA hat sich mit dem Auto auf den berühmten Marienplatz in München verirrt. Ein Video von der kuriosen Fahrt verbreitet sich viral wie ein Lauffeuer und sorgt für mächtig Häme und Spott.

Am Steuer sitzt der Familienvater, der versucht, Ruhe auszustrahlen, während er mit dem Auto an irritierten Gesichtern vorbei über die Fußgängerzone zuckelt. "Wir sollten durch den Tunnel da fahren", schlägt er vor. Mit "Tunnel" meint er offenbar den Durchgang beim Alten Rathaus.

"Alle starren uns an", sagt eine Frauenstimme zu Beginn des Videos, das unter anderem auf der Instagram-Seite @munchner.gesindel geteilt wurde. Die Beifahrerin hält die Irrfahrt mit ihrem Smartphone fest.

Das Video weckt bei manchen Erinnerungen. Touristen "parkten" 2019 ihren SUV auf den Treppen zur U-Bahnstation Marienplatz in München. © Berufsfeuerwehr München

"POV: Man stellt im Navi 'Fußgänger' statt 'Auto' ein", vermutet einer in den Kommentaren und erhält dafür viel Zuspruch.

Oder ist eine Fußgängerzone für Touristen aus dem Autoland USA einfach ein völlig neues Konzept? "US-Amerikaner völlig perplex, dass man nicht überall mit dem Auto hinfahren kann. Lost… Wtf ist eine Fußgängerzone?" und "Denen hat wohl niemand erzählt, dass es in Europa Fußgängerzonen gibt", scherzen die User.

Manche fühlen sich an einen Vorfall vor einigen Jahren in der Münchner Altstadt erinnert. Touristen aus China hatten im September 2019 die Treppen zur U-Bahnstation Marienplatz mit einer Tiefgaragenzufahrt verwechselt. Sie gaben an, von einem Parkschild irritiert gewesen zu sein.