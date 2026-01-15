Auto erfasst Mensch in München: Unfallfahrer lässt schwer verletzte Person einfach liegen

München: Schwer verletzt nach Flucht des Unfallfahrers: Wer hat den Crash auf der Hansastraße beobachtet? Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Von Sabine Dobel

München - Bei einem Unfall in München ist ein Mensch schwer verletzt worden - der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin sei geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallfahrer ausfindig zu machen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallfahrer ausfindig zu machen. (Symbolbild)  © Lino Mirgeler/dpa

Die verletzte Person sei am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde.

Ob die Person die Fahrbahn überqueren wollte, sei unklar.

Sie sei im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht.

Bei der Unfallaufnahme seien auch Spuren gesichert worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall im Bereich der Hansastraße 51 beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 08929100 zu melden.

