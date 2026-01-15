Auto erfasst Mensch in München: Unfallfahrer lässt schwer verletzte Person einfach liegen
Von Sabine Dobel
München - Bei einem Unfall in München ist ein Mensch schwer verletzt worden - der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin sei geflüchtet, teilte die Polizei mit.
Die verletzte Person sei am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit in der Hansastraße zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, als sie von einem Wagen erfasst wurde.
Ob die Person die Fahrbahn überqueren wollte, sei unklar.
Sie sei im Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht.
Bei der Unfallaufnahme seien auch Spuren gesichert worden.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall im Bereich der Hansastraße 51 beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 08929100 zu melden.
