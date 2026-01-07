Schock am Münchner Hauptbahnhof: Jugendlicher stürzt unter fahrenden Zug

München - Sekunden des Schreckens am Hauptbahnhof in München ! Ein offenbar stark alkoholisierter Jugendlicher ist am Dienstagabend beim Anfahren eines Zuges zwischen Bahnsteig und Waggon gestürzt und wurde sogar unter die Regionalbahn gezogen. Wie durch ein Wunder kam der 17-Jährige mit leichten Verletzungen davon.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild) © Bundespolizei

Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr am Gleis 29, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Jugendliche hielt sich mit einer Begleitperson am Bahnsteig auf. Als die Regionalbahn RB65 losfuhr, soll er plötzlich mitgerannt sein.

Dann der fatale Moment: Er stolperte, verlor den Halt und fiel genau in den gefährlichen Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante.

Anschließend soll der 17-Jährige unter die fahrende Regionalbahn gezogen worden sein.

Wie durch ein Wunder kam es jedoch nicht zur tödlichen Katastrophe. Nachdem der Zug den Bahnhof verlassen hatte, kletterte der 17-Jährige eigenständig aus den Gleisen – augenscheinlich nur leicht verletzt.