Geisterfahrt in München: Zwei Menschen bei Unfall auf Föhringer Ring verletzt

Unterföhring bei München - Ein Geisterfahrer hat auf dem Föhringer Ring einen Unfall verursacht. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Auf dem Föhringer Ring in Unterföhring bei München ist eine Geisterfahrt am Dienstagabend mit einem Unfall geendet. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 49-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Smart am Dienstag gegen 20.45 Uhr auf dem Föhringer Ring stadtauswärts unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein 40-jähriger Münchner mit seinem Toyota verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung auf der Straße.

Es kam zum Zusammenstoß.

Beide wurden bei dem Unfall verletzt. Der 49-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.