Güterzug-Waggons stürzen in München von Brücke: Person lebensgefährlich verletzt!

München - Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt. © Ehsan Monajati/dpa

Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.

Aus bislang ungeklärten Gründen stießen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke im Stadtteil Milbertshofen zusammen. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Schleißheimer Straße liegen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 1.40 Uhr zu der Unglücksstelle zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße alarmiert.

Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Güterzüge nichts geladen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.