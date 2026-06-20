Güterzug-Waggons stürzen in München von Brücke: Person lebensgefährlich verletzt!

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Zwei Güterzug-Waggons sind in München-Milbertshofen bei einem Unfall von einer Brücke auf die Schleißheimer Straße gestürzt.

Von Marcel Gnauck und Benedikt Zinsmeister

München - Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt.
Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt.  © Ehsan Monajati/dpa

Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.

Aus bislang ungeklärten Gründen stießen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke im Stadtteil Milbertshofen zusammen. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Schleißheimer Straße liegen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 1.40 Uhr zu der Unglücksstelle zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße alarmiert.

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Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Güterzüge nichts geladen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. 

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Die Güterzüge stürzten von der Brücke.
Die Güterzüge stürzten von der Brücke.  © Ehsan Monajati/dpa
Die Waggons krachten auf die Straße.
Die Waggons krachten auf die Straße.  © Ehsan Monajati/dpa
Polizisten sehen sich die Unfallstelle an.
Polizisten sehen sich die Unfallstelle an.  © Ehsan Monajati/dpa
Die Feuuerwehr ist an der Unglücksstelle auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen im Einsatz.
Die Feuuerwehr ist an der Unglücksstelle auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen im Einsatz.  © Ehsan Monajati/dpa
Wann die Waggons geborgen werden können, ist noch völlig unklar.
Wann die Waggons geborgen werden können, ist noch völlig unklar.  © Ehsan Monajati/dpa

Güterzug-Crash in München: "Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt"

Wann die Waggons geborgen werden, war zunächst unklar. "Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt", sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise bleibe die Unglücksstelle noch bis Sonntag gesperrt.

Die Schleißheimer Straße musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre wird noch einige Zeit andauern.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.

Titelfoto: Ehsan Monajati/dpa

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