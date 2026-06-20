Güterzug-Waggons stürzen in München von Brücke: Person lebensgefährlich verletzt!
Von Marcel Gnauck und Benedikt Zinsmeister
München - Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München in der Nacht von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt.
Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte.
Aus bislang ungeklärten Gründen stießen den Angaben zufolge zwei Güterzüge beim Rangieren auf der Brücke im Stadtteil Milbertshofen zusammen. Durch die Kollision fielen zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben auf der Schleißheimer Straße liegen.
Die Rettungskräfte wurden gegen 1.40 Uhr zu der Unglücksstelle zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße alarmiert.
Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Güterzüge nichts geladen.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.
Großeinsatz in München-Milbertshofen: Bilder vom Unfall an der Schleißheimer Straße
Güterzug-Crash in München: "Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt"
Wann die Waggons geborgen werden, war zunächst unklar. "Von einer Bergung sind wir noch weit entfernt", sagte der Polizeisprecher. Möglicherweise bleibe die Unglücksstelle noch bis Sonntag gesperrt.
Die Schleißheimer Straße musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre wird noch einige Zeit andauern.
Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.
Titelfoto: Ehsan Monajati/dpa