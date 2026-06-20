Mann stirbt bei Güterzug-Unglück in München: Bergungsarbeiten laufen

14.262 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Zwei Güterzug-Waggons sind in München-Milbertshofen bei einem Unfall von einer Brücke auf die Schleißheimer Straße gestürzt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Großeinsatz in München: Zwei Waggons eines Güterzugs sind in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Milbertshofen von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt.
Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt.  © Ehsan Monajati/dpa

Der Verstorbene war an den Rangierarbeiten, bei denen es zu dem Unglück kam, beteiligt. Weitere Details zu der Person gab es zunächst nicht.

Die beiden Güterzüge stießen aus zunächst unklaren Gründen beim Rangieren auf der Eisenbahnbrücke zusammen. Einer der Züge entgleiste daraufhin. Im Anschluss krachten zwei Waggons die Brücke hinunter und blieben mit einem Ende auf der Schleißheimer Straße liegen, während der das andere Ende auf der Brücke liegen blieb.

Die Unglücksstelle ist die letzte Bahnüberführung vor dem nächstgelegenen Güterbahnhof. "Dass zwei Züge miteinander kollidieren und von einer Brücke stürzen - unfassbar", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Auto erfasst 87-jährigen Radfahrer: Senior schwer verletzt
München Unfall Auto erfasst 87-jährigen Radfahrer: Senior schwer verletzt

Die Rettungskräfte wurden gegen 1.40 Uhr zu der Unglücksstelle zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße alarmiert. Laut Feuerwehr wurden auch mehrere parkende Autos durch den Aufprall beschädigt.

Auch ein gerade auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts fahrender, unbesetzter Linienbus wurde von einem herunterfallenden Gegenstand getroffen und leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Güterzüge nichts geladen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. 

Großeinsatz in München-Milbertshofen: Bilder vom Unfall an der Schleißheimer Straße

Einer der Waggons wird mit einem Schwerlastkran auf die Straße gehievt.
Einer der Waggons wird mit einem Schwerlastkran auf die Straße gehievt.  © Stefan Puchner/dpa
Auch parkende Autos und ein Linienbus wurden bei dem Unfall beschädigt.
Auch parkende Autos und ein Linienbus wurden bei dem Unfall beschädigt.  © Feuerwehr München
Mitten in der Nacht wurden die Rettungskräfte alarmiert.
Mitten in der Nacht wurden die Rettungskräfte alarmiert.  © Feuerwehr München
Die Güterzüge stürzten von der Brücke.
Die Güterzüge stürzten von der Brücke.  © Ehsan Monajati/dpa
Die Waggons krachten auf die Straße.
Die Waggons krachten auf die Straße.  © Ehsan Monajati/dpa
Polizisten sehen sich die Unfallstelle an.
Polizisten sehen sich die Unfallstelle an.  © Ehsan Monajati/dpa
Die Feuuerwehr ist an der Unglücksstelle auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen im Einsatz.
Die Feuuerwehr ist an der Unglücksstelle auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen im Einsatz.  © Ehsan Monajati/dpa
Wann die Waggons geborgen werden können, ist noch völlig unklar.
Wann die Waggons geborgen werden können, ist noch völlig unklar.  © Ehsan Monajati/dpa

Güterzug-Crash in München: Bergung beginnt

Die Bergungsarbeiten sind am Samstagvormittag im Gange.
Die Bergungsarbeiten sind am Samstagvormittag im Gange.  © Stefan Puchner/dpa

Die Rettungskräfte starteten am Samstagmorgen bereits mit der Bergung. Wie lange diese dauern wird, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Dafür sind zwei Schwerlastkräne zur Unfallstelle transportiert worden.

Gegen Mittag wurde einer der beiden Waggons mit Hilfe eines Schwerlastkrans auf die Straße unter der Brücke gestellt. Der zweite Waggon soll zurück auf die Brücke gehievt werden.

Die Schleißheimer Straße musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Sperre wird noch einige Zeit andauern. Eventuell sogar bis Sonntag. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

E-Call alarmiert Feuerwehr: Mercedes und Audi krachen in München zusammen
München Unfall E-Call alarmiert Feuerwehr: Mercedes und Audi krachen in München zusammen

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ließ sich zunächst noch nicht abschätzen.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn passierte das Unglück auf einer Strecke, die ausschließlich von Güterzügen genutzt werde. Einschränkungen im Regional- oder Fernverkehr gebe es nicht.

Erstmeldung: 7.10 Uhr; zuletzt aktualisiert: 13.39 Uhr

Titelfoto: Ehsan Monajati/dpa

Mehr zum Thema München Unfall: