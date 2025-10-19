Mercedes kracht in Rettungswagen: Drei Verletzte bei Unfall in München

München - Ein Krankenwagen ist bei einem Unfall während einer Einsatzfahrt im Stadtteil Harlaching mit einem Mercedes zusammengestoßen.

Der schwarze Mercedes rammte den Krankenwagen auf einer Kreuzung in München. © network-pictures

Wie die Münchner Polizei am Sonntag berichtete, fuhr ein 88-Jähriger am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem Mercedes auf der Grünwalder Straße in Richtung Bozener Straße.

Die Kreuzung Karolingerallee / Tiroler Platz wollte er bei Grünlicht geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen Rettungswagen im Einsatz, der auf der Karolingerallee in Richtung des Tiroler Platzes fuhr.

Laut Polizei fuhr der 45-jährige Rettungssanitäter am Steuer in die Kreuzung zur Grünwalder Straße bei Rotlicht ein.

Es kam zum Zusammenstoß: Der Mercedes krachte frontal gegen die hintere rechte Seite des Rettungswagens. Dieser schleuderte gegen eine Ampel. Sowohl der 88-jährige Mercedesfahrer und seine 84-jährige Beifahrerin, als auch der 21-jährige Beifahrer im Krankenwagen wurden verletzt. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.