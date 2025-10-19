Mercedes kracht in Rettungswagen: Drei Verletzte bei Unfall in München
München - Ein Krankenwagen ist bei einem Unfall während einer Einsatzfahrt im Stadtteil Harlaching mit einem Mercedes zusammengestoßen.
Wie die Münchner Polizei am Sonntag berichtete, fuhr ein 88-Jähriger am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem Mercedes auf der Grünwalder Straße in Richtung Bozener Straße.
Die Kreuzung Karolingerallee / Tiroler Platz wollte er bei Grünlicht geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen Rettungswagen im Einsatz, der auf der Karolingerallee in Richtung des Tiroler Platzes fuhr.
Laut Polizei fuhr der 45-jährige Rettungssanitäter am Steuer in die Kreuzung zur Grünwalder Straße bei Rotlicht ein.
Es kam zum Zusammenstoß: Der Mercedes krachte frontal gegen die hintere rechte Seite des Rettungswagens. Dieser schleuderte gegen eine Ampel. Sowohl der 88-jährige Mercedesfahrer und seine 84-jährige Beifahrerin, als auch der 21-jährige Beifahrer im Krankenwagen wurden verletzt. Alle drei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Beide Fahrzeuge und die Ampelanlage wurden erheblich beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.
Eine Fahrspur der Grünwalder Straße musste während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun die Verkehrspolizeiinspektion.
Titelfoto: network-pictures