Zeuge liefert wichtigen Hinweis: Mann nach Unfallflucht erwischt

München - Der Mann, der mutmaßlich bei einem Verkehrsunfall in München eine 65-Jährige schwer verletzt und Fahrerflucht begangen hat, ist nun ermittelt worden.

Nach einem Unfall in München konnte die Polizei nun einen Erfolg vermelden. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Nach einer Zeugenaussage konnten die Beamten das Auto eines 75-Jährigen mit frischem Unfallschaden ausfindig machen, wie die Polizei mitteilte.

Der Halter des Autos gab den Angaben zufolge zu, an dem Unfall vom Donnerstag beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei stellte das Auto und seinen Führerschein sicher.

Die Frau befindet sich derzeit schwer verletzt im Krankenhaus.