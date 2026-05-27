Radfahrer von Auto erfasst: Riesiges Trümmerfeld, dreiste Schaulustige

München - Bei einem Unfall im Stadtteil Neuperlach wurden am Dienstagabend zwei Menschen verletzt und mehrere Autos beschädigt.

Die Unfallstelle an der Therese-Giehse-Allee wurde während der Ermittlungen abgesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ein 20-jähriger Fahrradfahrer gegen 19.37 Uhr in der Therese-Giehse-Allee von einem Auto erfasst.

Sechs weitere Autos, die am Straßenrand geparkt waren, wurden außerdem während des Unfalls teils erheblich beschädigt. "Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 80 Meter", so die Einsatzkräfte.

Der schwer verletzte Radfahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Dabei musste er von den neugierigen Blicken zahlreicher Schaulustiger abgeschirmt werden, berichtete die Feuerwehr. Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Derweil musste der leicht verletzte 19-jährige Autofahrer von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe und den Brandschutz an den beteiligten Autos.