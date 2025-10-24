Tram entgleist am Schwabinger Tor: Vier Menschen verletzt

München - Bei einem Unfall mit einer Trambahn im Stadtteil Schwabing sind vier Menschen verletzt worden.

Eine Tram ist entgleist und in die Haltstelle "Schwabinger Tor" gekracht. © network-pictures.com

In einer Kurve verließ die Bahn die Gleise und stieß gegen die Haltestelle "Schwabinger Tor", wie die Polizei mitteilte. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Tram der Linie 23 am Donnerstag gegen 20.50 Uhr in Richtung der Münchner Freiheit stadteinwärts.

Kurz vor der Haltestelle "Schwabinger Tor" entgleiste die Bahn in der Kurve, schlitterte in den Haltestellenbereich und krachte schließlich gegen das Bauwerk.

Dabei wurden der Tramfahrer und drei Fahrgäste verletzt. Während der Fahrer in Krankenhaus musste, konnten die Fahrgäste vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Sowohl die Tram, als auch die Haltestelle wurden erheblich beschädigt. Da sich die Straßenbahn derart verkeilt hat, dauern die Bergungsarbeiten auch am Freitag noch an. Es kommt zu Behinderungen im Berufsverkehr, so die Polizei.