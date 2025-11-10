Unfall sorgt für Sperrung im Münchner Osten

München - Ein Unfall in München hat am Montagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Stadtteil Berg am Laim gesorgt.

Nach einem Unfall sperrte die Polizei die Kreillerstraße für den Verkehr. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreillerstraße, Höhe Sankt-Veit-Straße.

Die viel befahrende Straße im Münchner Osten musste daraufhin in beide Richtungen gesperrt werden.

Nähe Details zum Geschehen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

"Bitte umfahrt den Bereich", so die Polizei.