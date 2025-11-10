 1.064

Unfall sorgt für Sperrung im Münchner Osten

Nach einem Unfall auf der Kreillerstraße musste die Straße in Berg am Laim in beide Richtungen gesperrt werden.

Von Friederike Hauer

München - Ein Unfall in München hat am Montagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Stadtteil Berg am Laim gesorgt.

Nach einem Unfall sperrte die Polizei die Kreillerstraße für den Verkehr. (Symbolbild)
Nach einem Unfall sperrte die Polizei die Kreillerstraße für den Verkehr. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreillerstraße, Höhe Sankt-Veit-Straße.

Die viel befahrende Straße im Münchner Osten musste daraufhin in beide Richtungen gesperrt werden.

Nähe Details zum Geschehen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

"Bitte umfahrt den Bereich", so die Polizei.

Zwischen der Risserkogelstraße und der Sankt-Veit-Straße sowie zwischen der Halfinger Straße und der Else-Rosenfeld-Straße staute sich der Feierabendverkehr.

