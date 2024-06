Eklat im McDonald's! Influencer attackiert: "Schwule, wie dich, wollen wir hier nicht!"

Der Social-Media-Manager Paul Bunne (31) ist in einem Schnellrestaurant am Münchner Stachus homophob beleidigt worden. © Screenshot/Instagram/PaulBunne

Der 31-Jährige hatte am frühen Samstagmorgen ein entsprechendes Video auf diversen Plattformen wie TikTok (mehr als 180.000 Follower) und Instagram (knapp 29.000 Follower) hochgeladen, in dem er über den Vorfall spricht.

"Ich kann nicht glauben, dass mir das gerade passiert ist", erzählt er seinen Followern.

"Ich wurde in meinem ganzen Leben, vielleicht glücklicherweise, noch nie homophob angegangen." Doch das sollte sich an diesem Tag in dem Schnellrestaurant ändern.

Wie er berichtet, sei ohne erkennbaren Grund – er vermutet, dass er vielleicht aufgrund seiner Reichweite erkannt wurde – eine Anfang 20-Jährige auf ihn zugegangen und hätte ihm gesagt: "Schwule, wie dich, wollen wir hier nicht in München."

Perplex habe er mehrfach nachgefragt, ob er die Frau jetzt auch richtig verstanden hätte. Und sie wiederholte den Satz und betonte, dass aus diesem Grund die AfD nicht umsonst zweitstärkste Kraft geworden sei.