Verschärfung des Mangels an Wohnungen? Initiative in Bayern schlägt deutlich Alarm!

Wohnungsbau ist auch in Bayern ein wichtiges Thema. (Symbolbild) © Carsten Hoefer/dpa

Die gemeinsame Wohnungsbauinitiative von Wirtschaft, Immobilien- und Wohnungsbranche, Gewerkschaft und Mieterbund in Bayern schlägt sehr deutlich Alarm: Ohne eine entsprechende Wiederankurbelung der Bautätigkeit prophezeit das Bündnis eine weitere Verschärfung des Mangels an Wohnungen und Stellenabbau in der Baubranche.

Anlass des am Montagvormittag veröffentlichten neuen Positionspapiers ist der klare Rückgang der Baugenehmigungen um ein knappes Drittel (!) in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres.

"Von den 70.000 neuen Wohnungen, davon 20.000 im geförderten Bereich, die jährlich gebaut werden müssten, ist man auch in Bayern weiter entfernt denn je", so die Verbände - mit dem "geförderten Bereich" sind dabei Sozialwohnungen gemeint.

Zu den Mitgliedern zählen unter anderem die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, das bayerische Baugewerbe, der Mieterbund, der Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen und die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt.