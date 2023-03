Kaltfront bringt wieder Schnee nach Bayern

In Bayern fallen nachts auch in tieferen Lagen wieder ein paar Zentimeter Neuschnee. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

"Im Zuge der Kaltfront, die in der letzten Nacht Südbayern und die Alpen erreicht hat, werden zum Teil auch kräftige und anhaltende Schneemengen in den Alpen erwartet", sagte ein Sprecher der Regionalen Wetterberatung Bayern (RWB) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in München.

Am Montag kommt es laut DWD an den Alpen und im südlichen Vorland zu Regen und Schneeregen. Auch kurze Gewitter seien demnach nicht auszuschließen. Dazwischen lockert es bei Temperaturen von 2 bis 8 Grad immer wieder kurz auf.

In tieferen Lagen könnten in der Nacht zu Dienstag in Richtung des südlichen Alpenvorlands auch ein paar Zentimeter Neuschnee hinzukommen, sagte der Meteorologe. Später klingen die Schneeschauer ab und die Temperaturen sinken auf minus 1 bis minus 5 Grad. "Nach dem leichten und in den Alpen auch mäßigen Frost, ist Glätte durch gefrierende Nässe möglich", warnte der RWB-Sprecher.

Nach Angaben des DWD können bis Dienstagvormittag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee oberhalb von 800 Metern fallen. Ab 1000 Metern fallen demnach voraussichtlich 15 bis 25 Zentimeter und in den Staulagen des Hochgebirges vereinzelt um die 30 Zentimeter Neuschnee. In den übrigen Regionen soll es nach einem sonnigen Start des Tages bewölkt, aber trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen an den östlichen Mittelgebirgen örtlich nur 2 Grad.