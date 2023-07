Bis zu 110 Stundenkilometer: Schwere Gewitter und Böen in der Nacht in Bayern

München - Schwere Gewitter und teilweise Unwetter in weiten Teilen Bayerns stehen den Menschen im Freistaat am Samstagabend bevor.

Die Gewitter seien "im Laufe der Nacht zum Sonntag mit Ausnahme des Südostens Bayerns auch in den übrigen Regionen" möglich, heißt es in der Mitteilung auf der Internetseite der Wetter-Experten.

"Am Sonntag am Morgen vor allem Richtung Niederbayern, am Nachmittag und Abend in Alpennähe erneut vereinzelte Gewitter", heißt es weiter.