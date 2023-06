Gewitterwarnung für Bayern: Riesige Hagelkörner erwartet

München - Erst wird es richtig heiß, dann kracht es! In Bayern werden ab dem Nachmittag schwere Gewitter erwartet.

Da braut sich was zusammen: In Bayern werden schwere Gewitter erwartet. © Bildmontage: Bernd März/dpa , wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mitteilte, strömt derzeit heiße, subtropische Luft nach Bayern.

Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf auf bis zu 36 Grad (Höchstwerte in Niederbayern). Ab dem Nachmittag soll es zu gebietsweise schweren Gewittern kommen.

Die haben Starkregen und Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis fünf Zentimeter im Gepäck. Es können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Außerdem sind Orkanböen mit um die 120 Kilometern pro Stunde möglich.

Am Freitag bleibt es zunächst bewölkt, es kommt zu Regenschauern. Im Verlauf des Tages zeigt sich dann aber wieder häufiger die Sonne. Mit Höchstwerten bis zu 27 Grad am Untermain und 25 Grad in Mainfranken kühlt es etwas ab.