Hitze und heftige Gewitter in ganz Bayern: Wetter diese Woche hat es richtig in sich!

Von Jan Höfling

München - Diese Woche hat es mit Blick auf das Wetter in München und ganz Bayern richtig in sich! Bis zu 35 Grad sind in den nächsten Tagen im Freistaat möglich. Hinzu kommen ab Mittwoch vielerorts Starkregen und heftige Gewitter.

Es wird heiß in Bayern. © Montage: Michael Hutter/dpa, Screenshot/wetteronline.de Im Verlauf des Montags steigen die Temperaturen laut den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst auf bis zu 27 Grad in Oberfranken sowie im Allgäu, an der Donau wird schon zum Wochenbeginn die Marke von 30 Grad geknackt. Bei einem mäßigen Wind von West bleibt es jedoch überwiegend wolkig bis teils stark bewölkt. Einzelne Schauer sind möglich. Vor allem in der Nähe der Alpen besteht gegen Abend laut den Meteorologen eine steigende Gefahr für Blitze und Starkregen. Am Dienstag wird es vermehrt sonnig. Es ist in Bayern mit Höchsttemperaturen von 30 bis 34 Grad zu rechnen - und das als drückend schwüle Hitze, samt einem schwachen Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Bei Gewittern sind demnach allerdings auch lokale Sturmböen keinesfalls ausgeschlossen. Nachdem sich in der Nacht auf Mittwoch von Südwesten her der Prognose des Wetterdienstes zufolge teils kräftige Schauer und Gewitter im Freistaat entladen können, soll es im Anschluss auch tagsüber bewölkt bleiben. Bereits am Vormittag ist dabei mit weiteren Schauern und Gewittern zu rechnen, die später teils kräftige und unwetterartige Ausmaße annehmen können.

Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus westlichen Richtungen sollen dennoch 28 bis 32 Grad erreicht werden.

Wetter in Bayern: Temperaturen von bis zu 35 Grad am Donnerstag im Freistaat möglich