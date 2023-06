Sonne satt in Bayern! So gut wird das Wetter am Wochenende

München - Sonne satt am Wochenende! Das Wetter in Bayern kann sich an den kommenden Tagen sehen lassen.

Der Samstag beginnt dann zunächst mit viel Sonne, ab dem Vormittag gesellen sich Quellwolken dazu. Es wird mit 22 bis maximal 30 Grad noch etwas wärmer als am Freitag. Der Wind weht mäßig stark erneut aus Nordwest, kann in Böen auffrischen.

Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag bei mäßigem bis frischem Wind aus Nordwest zwischen 19 im Hofer Land und 27 Grad am Untermain. Im Süden und Osten Bayerns kann es im Laufe des Nachmittags zu vereinzelten Gewittern kommen.

Am Sonntag steigen die Temperaturen dann nochmals an. Kurzum: Es wird heiß! Laut den Meteorologen ist zum Abschluss des Wochenendes mit sommerlichen 27 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und sogar bis zu 33 Grad am Untermain zu rechnen.

Es weht den DWD-Experten zufolge zusätzlich ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.