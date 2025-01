Dresden bricht schon wieder den Temperatur-Rekord

Dresden - In Dresden wird es immer wärmer. Sogar die Rekorde aus dem Jahr 2023 wurden getoppt.

Klimawandel spürbar: Auch in Dresden türmen sich Jahr für Jahr die Temperaturrekorde. © DPA

Die Durchschnittstemperatur des vergangenen Jahres lag laut Stadtverwaltung bei 11,7 Grad.

Damit liegt der Wert 1,9 Grad über dem langjährigen Mittel (Zeitraum 1991 bis 2020) und 2,8 Grad über dem Klimareferenzwert 1961 bis 1990.

Das Rathaus spricht von einem "extreme[n] Anstieg gegenüber dem bisherigen Höchstwert von 2023", als die Jahresmitteltemperatur erstmals 11,2 Grad erreichte.



"Es ist besorgniserregend, wie drastisch die Erwärmung voranschreitet. Der Deutsche Wetterdienst bezeichnet die Entwicklung als 'beschleunigten Klimawandel'", sagt Umweltamtsleiter René Herold (45).

"Gefühlt kam uns das Jahr vielleicht gar nicht so extrem vor. 2024 ist jedoch das erste Jahr, in dem alle zwölf Monate in Dresden im Vergleich zur Klimareferenz 1961 bis 1990 überdurchschnittlich zu warm waren."

2024 gab es zudem 25 heiße Tage (über 30 Grad). Das war (zusammen mit 2019) die zweithöchste Anzahl seit 1961.