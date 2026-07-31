Hitzewelle erfasst Mittel- und Osteuropa: Temperaturen von bis zu 41 Grad

Wien (Österreich) - Mittel- und Osteuropa ist von einer neuen Hitzewelle erfasst worden, die das Thermometer in den kommenden Tagen auf über 41 Grad steigen lassen soll und in einigen Gegenden die Wasser- und Energieversorgung belasten könnte.

Luftaufnahme eines Fußballplatzes in der Schweiz, der sich aufgrund der Dürre in einem schlechten Zustand befindet. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Für Ungarn sagte der Wetterdienst HungaroMet für Freitag bis zu 39 Grad voraus - in den kommenden sechs Tagen sollen die Temperaturen dann bis zu 41 Grad erreichen. Die Behörden untersagten im ganzen Land offenes Feuer.

Regierungschef Peter Magyar (45) rief die Industrie auf, ihren Stromverbrauch vorsorglich einzuschränken, um eine Energiekrise zu vermeiden. Auf Facebook teilte er mit, die Stadt Szentendre habe kein Wasser mehr, woraufhin die Armee mobilisiert worden sei, um mit zwei Tankwagen Trinkwasser zu liefern.

In der Slowakei galten am Freitag Hitzewarnungen für das gesamte Land. Im Südwesten wurde die höchste Warnstufe ausgerufen. Dem Wetterdienst SHU zufolge sollen sich die Temperaturen bis zum Wochenende zwischen 34 und 39 Grad bewegen.

In der Hauptstadt Bratislava stellten die Behörden mehr als 30 Erfrischungsstationen mit klimatisierten Bereichen und Trinkwasser zur Verfügung.

In Slowenien, wo ähnliche Temperaturen erwartet wurden, warnte die Umweltbehörde für den Westen des Landes vor einer "extrem hohen" Waldbrandgefahr. Die nationale Eisenbahngesellschaft verkündete, die Geschwindigkeit der Züge tagsüber zu drosseln, um Unfälle aufgrund von Schienenverformungen durch Hitze zu vermeiden.