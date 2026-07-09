Klima-Experten schlagen Alarm: Heißester Juni der Geschichte in Westeuropa

Paris (Frankreich) - Erneut ist ein Hitzerekord gefallen: Der vergangene Monat war der heißeste Juni in der Geschichte Westeuropas - in ganz Europa und auch weltweit stiegen die Temperaturen auf den zweithöchsten jemals gemessenen Durchschnittswert.

Der Juni 2026 hat gleich mehrere Rekorde gebrochen. Der EU-Klimadienst Copernicus warnt vor weitreichenden Folgen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/dpa-tmn

In Westeuropa lag die Durchschnittstemperatur im Juni bei 20,74 Grad, wie der EU-Klimadienst Copernicus am Donnerstag mitteilte. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem vergangenen Jahr noch übertroffen.

Im Vergleich zum Juni-Durchschnittswert der Jahre 1991 bis 2020 lagen die Temperaturen in Westeuropa im vergangenen Monat laut Copernicus um mehr als drei Grad Celsius höher. Auf ganz Europa gesehen war der Juni den Angaben zufolge der zweitwärmste der Geschichte.

Auch weltweit kletterten die Temperaturen den Angaben zufolge auf den zweithöchsten je gemessenen Durchschnittswert.

Weltweit lagen die Durchschnittstemperaturen im Juni um 1,39 Grad über dem geschätzten Durchschnitt des vorindustriellen Zeitalters. Die Weltmeere waren zudem im vergangenen Monat so warm wie noch nie.

"In einer wärmeren Welt werden wir mehr Hitzewellen erleben", sagte Samantha Burgess vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Klimavorhersagen (ECMWF), das Copernicus betreibt, der Nachrichtenagentur AFP. "Sie werden intensiver sein und länger andauern, und sie werden mehr geographische Gebiete betreffen."