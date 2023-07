Höchste Alarm-Stufe im Süden: Das sagen deutsche Touristen zur Mega-Hitze

Rom/Madrid/Athen - Über 41 Grad in Rom, 43 Grad auf Mallorca, 45 Grad in Katalonien: Eine weitere große Hitzewelle hat das Mittelmeer fest im Griff - und bringt vielerorts vor allem Touristen, die solche Temperaturen nicht gewohnt sind, an ihre Grenzen. Griechenland kämpft derweil nicht nur gegen die Hitze, sondern auch gegen viele Waldbrände.

Wenn schon Spanische Treppe bei der Hitze, dann wenigstens mit Abkühlung: Einige Touristen stürzten sich ins kühle Nass des "Fontana della Barcaccia". © Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Italien stöhnt unter der sengenden Hitze. Am heutigen Mittwoch wird in 23 größeren Städten die höchste Alarmstufe für Hitze gelten. In der Hauptstadt Rom werden dem Wetterdienst der Luftwaffe zufolge 40 Grad erwartet. Am gestrigen Dienstag waren es noch 41,8 Grad.

Vor dem berühmten Kolosseum sagte eine Touristin aus München der Deutschen Presse-Agentur: "Das hält man nicht mehr aus." Ein Reisender aus Braunschweig, der mit seiner Freundin Rom besuchte, zeigte sich überrascht: "Dass es heiß wird, war klar, aber nicht, dass wir 40 Grad und mehr haben."

Ein anderer Deutscher erklärte, er habe seinen Urlaub in der Ewigen Stadt bereits vor einem halben Jahr gebucht. Da sei aber nicht geplant gewesen, dass es so heiß wird. "Nie wieder Rom im Sommer", konstatierte ein weiterer deutschsprachiger Passant.

Trotz der hohen Temperaturen tummelten sich auch vor anderen römischen Attraktionen die Besucher. Am berühmten Trevi-Brunnen etwa war es zwar leerer als sonst, jedoch trotzdem noch gut gefüllt. Auch an der Spanischen Treppe fanden sich viele Menschen ein.