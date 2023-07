Harte Haftstrafe für deutschen Klimaaktivisten bestätigt

Demonstranten von "Just Stop Oil" protestierten im Oktober 2022 auf der Queen Elizabeth II Bridge. © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Das Urteil gegen die Mitglieder der Organisation Just Stop Oil sei "nicht übermäßig" und zudem im Sinne des Gesetzgebers, Demonstranten abzuschrecken, urteilten die drei Richterinnen am Montag in London.



Damit bleiben die Urteile von zwei Jahren und sieben Monaten Haft gegen einen 34-jährigen Deutschen sowie drei Jahren Haft gegen einen 40-jährigen Briten bestehen. Ihr Anwalt sagte, es handele sich mit um die härtesten Strafen der britischen Geschichte für gewaltlosen Protest.

Die Männer waren im Oktober 2022 in 60 Metern Höhe auf die stark befahrene "Queen Elizabeth II Bridge" östlich von London geklettert und hatten damit lange Staus verursacht.

Die Brücke wurde damals für gut 40 Stunden gesperrt.