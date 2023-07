Herzlose Klima-Aktivisten lassen verzweifelte Mutter und ihr krankes Baby nicht durch

London (Großbritannien) - Britische Umweltaktivisten demonstrierten am Freitag in London und blockierten im Westen der Stadt eine Straße. Eine verzweifelte Mutter, die in dieser Zeit versuchte, ihr Baby in ein Krankenhaus zu bringen, ließen die Protestierenden nicht durch.

Mitte Mai forderten Aktivisten von "Just Stop Oil" in London mit einem Protestmarsch, dass die britische Regierung keine neuen Lizenzen für fossile Brennstoffe mehr erteilt. © Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

In einem in den sozialen Medien aufgetauchten Video ist zu sehen, wie die hilflose Frau einem Klimademonstranten mehrmals sagte, dass sie dringend durchfahren müsse, weil sie ihr Kind in eine Klinik bringen muss.

"Ich habe ein Baby in meinem Auto und wir müssen ins Krankenhaus!", wiederholte die zunehmend frustrierte Mutter und schrie einen der "Just Stop Oil"-Aktivisten schließlich an, während sie auf ihr Auto zeigte.

Doch der Mann blieb trotz ihrer Bitten gnadenlos und direkt vor ihrem Auto stehen, während nun auch andere Autofahrer durch lautes Hupen die Aktivisten aufforderten, die Straße freizugeben.

"Bewege dich jetzt! Jetzt!", schrie die Frau, die nervlich schon fix und fertig war, den Mann noch einmal an.

Doch er und seine Gruppe in orangefarbenen Westen blieben unerbittlich und belagerten weiterhin die Fahrbahn.