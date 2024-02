Klimawandel: Seit 2018 nur fünf Monate deutlich zu kalt

Die extrem milden Februartemperaturen locken die Menschen ins Freie – wenn es nicht regnet wie hier am Donnerstag in Stuttgart. © Bernd Weißbrod/dpa

Seit Januar 2018 lagen die Temperaturen nur in fünf Monaten deutlich unter dem Durchschnitt der Klimamittel, schrieb der Meteorologe Fabian Ruhnau von Kachelmannwetter am Freitagabend auf X, ehemals Twitter. In diesen Monaten wichen die durchschnittlichen Werte um mindestens ein Grad nach unten ab.

Die dazu geteilte Grafik ist durchweg mit roten Balken übersät. Sie stehen für Monate mit nach oben abweichenden Temperaturen. Das Plus ist oft markant. Und der Februar 2024 scheint sich dort einzureihen, gar an die Spitze zu schnellen.

Derzeit liegt das Plus bei 6,7 Grad, die unsichere Prognose von Kachelmanwetter geht bis Monatsende von 6,2 bis 6,4 Grad aus. Das wäre neuer Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Der Februar "könnte neue Maßstäbe setzen", schrieb der Meteorologe.

Am Freitag wurden gleich an etlichen Messstationen neue Rekorde aufgestellt, beispielsweise wurden in München 17 Grad gemessen, in Kitzingen waren es sogar 18,6 Grad und in Berlin 16,4 Grad. Noch nie war es dort in der zweiten Februardekade so warm. Es soll weiter ungewöhnlich mild werden.