Meer verschluckt ihre Insel: Ganze Gemeinde flüchtet aufs Festland!

Panama - Land unter in der Karibik! Rund 1200 Mitglieder einer indigenen Gemeinschaft in Panama , deren Heimatinsel durch den steigenden Meeresspiegel bedroht ist, müssen aufs Festland umziehen. Dafür sponserte der Staat gleich ein ganzes Dorf.

Besonders der Wasser- und Stromanschluss ist für die Menschen eine Neuheit. Auf ihrer Heimatinsel fehlte es nicht nur an sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen, auch zuverlässige Elektrizität war eine Seltenheit.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, tauschen die Indigenen ihre alte Heimat, die langsam vom Wasser verschluckt wird, gegen eine neu erbaute Siedlung an der karibischen Küste des Landes.

Die Bewohner der Insel Carti Sugtupu, einem Stück Land so groß wie fünf Fußballfelder, sind nach ihrem baldigen Umzug die ersten Menschen in Panama, die durch den Klimawandel vertrieben wurden.

Die ersten Schlüssel zu den nigelnagelneuen Häusern wurden bereits übergeben. Zur großen Freude der Bewohner. © Luis Acosta/AFP

Kommende Woche soll es so weit sein. Mit Sack und Pack steigen Vidalma und die anderen (ehemaligen) Inselbewohner dann ins Boot und siedeln auf das rund 15 Minuten Bootsfahrt entfernte Gebiet auf dem Festland um.

Den ersten Haustürschlüssel überreichte Panamas Präsident Laurentino Cortizo (71) bereits am Mittwoch und sagte: "Die Klimakrise, die die Welt erlebt, hat uns hier in Panama gezwungen, die Bevölkerung von der Insel in diese städtische Entwicklung von etwa 300 Häusern umzusiedeln."

Die 26-jährige Marialis Lopez, die mit ihren drei Kindern und zwei Brüdern umziehen wird, kann es kaum erwarten kann, ihre Möbel zu bringen und "Blumen zu pflanzen."

Sie sagte der AFP: "Ich kann hier mein Leben verändern, es ist besser als dort auf der überfüllten Insel."