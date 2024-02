Strömung vor Zusammenbruch! Forscher haben schlechte Nachricht "für die Menschheit"

Sinkende Temperaturen in Europa: Schuld daran könnte der AMOC-Kipppunkt sein. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Das AMOC-Kippverhalten ist eine "schlechte Nachricht für das Klimasystem und die Menschheit", heißt es in der kürzlich veröffentlichten niederländischen Studie innerhalb der Fachzeitschrift "Science Advances". Auch CNN und The Guardian berichteten über die Untersuchung.

Die Atlantische Umwälzzirkulation (auf Englisch: Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) treibt den Nordatlantikstrom als eine Art globales Förderband an. Der Strom bringt Wärme und Nährstoffe aus den Tropen nach West- und Nordeuropa und sorgt für milde Temperaturen hierzulande.

Laut Wissenschaftlern steuert diese Zirkulation des Atlantischen Ozeans, eine der wichtigsten Komponenten bei der Regulation des Klimas, auf einen Kipppunkt zu - aufgrund fortlaufender Erderwärmung, denn: Durch schnelleres Abschmelzen der Gletscher fließt immer mehr Süßwasser in das Meer.

Die Studie sei ein "wichtiger Durchbruch", so René van Westen, Meeres- und Atmosphärenforscher an der Universität Utrecht und Mitautor der Studie gegenüber CNN. Für ihr neu entwickeltes Frühwarnsignal benutzten Forscher einen Supercomputer, um einen allmählichen Anstieg des Süßwasseranteils in der AMOC zu simulieren.