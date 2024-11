Ampel-Knall: Scholz schmeißt Lindner raus, Vertrauensfrage angekündigt!

Olaf Scholz (66, SPD, r.) will nicht mehr mit Christian Lindner (45, FDP, o.) regieren. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Am späten Mittwochabend trat Scholz in Berlin vor die Presse und erklärte, dass der Bundestag am 15. Januar über die Vertrauensfrage abstimmen solle. Die Wählerinnen und Wähler können sich nun wohl im März auf vorgezogene Neuwahlen einstellen.

Zuvor hatte der Bundeskanzler Finanzminister Lindner entlassen, wie ein Regierungssprecher entsprechend bestätigte. Der FDP-Chef hatte im Vorfeld vorgeschlagen, dass die Ampel-Parteien gemeinschaftlich schnellstmöglich Neuwahlen für Anfang des nächsten Jahres anstreben sollten.

In seiner Begründung rechnete der 66-Jährige mit dem in Ungnade Gefallenen hart ab, sieht demnach keinerlei Vertrauensbasis mehr mit diesem. "Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert", sagte der SPD-Politiker. Und führte weiter aus: "Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen."

Unter diesen Umständen sei eine ernsthafte Regierungsarbeit nicht mehr möglich.

Ein solches Verhalten wolle er dem Land nicht weiter zumuten. Er ging sogar noch einen Schritt weiter! Es gehe Lindner um die eigene Klientel und um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei, sagte Scholz. Die Unternehmen im Land bräuchten Unterstützung, erklärte Scholz außerdem noch mit Blick auf die schwache Konjunktur und hohe Energiepreise in Deutschland.

Er verwies zudem auf die internationale Lage mit den Kriegen in Nahost und der Ukraine.

"Wer sich in einer solchen Lage, einer Lösung, einem Kompromissangebot verweigert, der handelt verantwortungslos. Als Bundeskanzler kann ich das nicht dulden", untermauerte Scholz in seiner Rede seinen Standpunkt deutlich.