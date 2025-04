Wehrpflicht-Debatte in Deutschland: Kritiker ruft zur Kriegsdienst-Verweigerung auf

Koblenz - In Deutschland wird über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Vor diesem Hintergrund wandte sich der Koblenzer Podcaster und Ideologiekritiker Wolfgang M. Schmitt (38) am Donnerstag mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Er empfiehlt: jetzt schon den Kriegsdienst verweigern!