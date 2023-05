Auch bei ihm Vetternwirtschaft? Arbeitsminister Heil vergab Posten an seinen Trauzeugen

Berlin - Die Ampel-Regierung rennt von einem Skandal in den nächsten: Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) mit seiner Personalpolitik und dem "Heizungshammer" für Furore sorgte, schafft es nun Kabinettskollege Hubertus Heil (50, SPD) in die Schlagzeilen.