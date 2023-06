Bundestag bewilligt Mittel für Anschaffung von "Arrow 3": Was kann die Raketenabwehr?

Berlin - Das deutsche Luftabwehrsystem Iris-T fängt erfolgreich Russen-Raketen in der Ukraine ab. Im Falle eines Falles stünde die Bundesrepublik selbst allerdings ziemlich blank da. Der Bundestag machte darum nun den Weg frei, um diese "Fähigkeitslücke" zu schließen - mit kampferprobter Unterstützung aus Israel.

Die Pfeile (engl. Arrow) des israelischen Arrow 3-Systems fangen selbst Interkontinentalraketen im Weltall ab. © picture alliance / dpa

Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte in einem ersten Schritt 560 Millionen Euro zur Anschaffung des Raketenabwehrsystems "Arrow 3".

Bereits Ende 2025 soll es in Deutschland installiert sein.

"Das ist, gemessen an früheren Rüstungsvorhaben dieser Größenordnung, ein beinahe rekordverdächtiges Tempo“, staunte sogar der Bundeswehrverband.

Zusammen mit der Anschaffung des deutschen Flugabwehrsystems Iris-T (eine Milliarde Euro) wollen die Parlamentarier knapp fünf Milliarden in die Hand nehmen, finanziert aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen der Bundeswehr.

Damit errichtet die Ampel nicht weniger als eine Abwehrkuppel über Deutschland: Arrow 3 ist in der Lage, (atomare) Flugkörper in etwa 100 Kilometer Höhe und Überschallgeschwindigkeit abzufangen - also im Weltall.