Cansu Özdemir zur deutschen Türkei-Politik: "Das muss aufhören"

Die Linke-Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir (34) spricht mit TAG24 über die starke Linke in Hamburg, Fehler des Senats und die Wahlen in der Türkei.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft Cansu Özdemir (34) spricht im TAG24-Interview über die bevorstehenden Wahlen in der Türkei am kommenden Sonnabend.

Die Fraktionsvorsitzende der Hamburger Linken Cansu Özdemir (34) in ihrem Büro. © Oliver Wunder/TAG24 TAG24: Ist Rot-Rot-Grün in Hamburg, mit einer traditionell konservativen SPD und einer Grünen-Partei, die sich von ihrer einstigen Stammwählerschaft entfernt hat, für die Linke überhaupt eine Option? Cansu Özdemir: Ich bin nicht strikt gegen Regierungsbeteiligungen. In Berlin lief es gut, die SPD wollte die Koalition aber nicht weiterführen und hat sich der CDU angedient. Auch in Thüringen und Bremen läuft es super. In Hamburg sieht es da in der Tat schon anders aus. Hier haben wir es, wie Sie sagten, mit einer SPD zu tun, die konservativer ist als anderswo und einer Grünen-Partei, mit der nicht einmal ein NSU-Untersuchungsausschuss durchsetzbar gewesen ist. Die Koalitionsfrage ist eine Diskussion, die in der Partei und mit der Basis geführt werden muss. Und dazu gehört auch die Entscheidung, wo, wann und mit wem koaliert wird. TAG24: Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Sie, Frau Özdemir, sind kurdischer Abstammung und bekannt für Ihr politisches Engagement für eine Vision der Türkei ohne Präsident Recep Tayyip Erdoğan (69). Was bedeutet die anstehende Wahl für die Türkei und die türkischen und kurdischen Mitbürger in Deutschland? Politik Deutschland 49-Euro-Ticket, Mindestlohn und Warn-App: Das ändert sich im Mai Özdemir: Viele Menschen sind sehr aufgeregt, denn es besteht bei dieser Wahl eine realistische Chance, Erdoğan abzuwählen. Aktuelle Umfragen zeigen auch, dass Erdoğans Gegenkandidat Kemal Kilicdaroglu (74, CHP) ein paar Prozentpunkte vor dem Präsidenten liegt. Er verhält sich momentan sehr still, das bedeutet nichts Gutes. Erdoğans Stille ist kein gutes Zeichen. Wir wissen alle, wozu er in der Lage ist. In der Vergangenheit hat er öfter kurz vor den Wahlen einen völkerrechtlichen Angriffskrieg begonnen oder irgendwo ist eine Bombe explodiert.

Cansu Özdemir: Stimmung vor der Wahl angespannt und euphorisch

Fordert eine veränderte Politik der Bundes- und einiger Landesregierungen gegenüber der AKP: Cansu Özdemir. © Oliver Wunder/TAG24 TAG24: Haben Sie persönlich Angst davor oder nehmen Sie eine entsprechende Stimmung wahr? Özdemir: Die Stimmung, die ich bei Familie und Freunden in der Türkei wahrnehme, ist sehr angespannt und gleichzeitig euphorisch. Viele Leute sind sehr wütend, weil sich die Regierung nach dem Erdbeben bewusst entschieden hat, in den meisten Regionen nicht zu helfen und stattdessen das Erdbebengebiet in Rojava (Syrien) zu bombardieren. Diese Wut hat auch dazu geführt, dass nun Menschen zusammengekommen sind, die politisch voneinander entfernt sind. Und das ist erst einmal eine gute Entwicklung. Ich selbst kann ja nicht mehr in die Türkei reisen, ich bin allerdings wahlberechtigt und habe meine Stimme im Konsulat in Hamburg abgeben. Politik Deutschland ZDF-Politbarometer: So unzufrieden sind die Deutschen mit der Ampelkoalition! TAG24: Wie fühlt sich diese Wahl für die Kurden an? Özdemir: Für die Kurden ist es nicht so einfach, Kemal Kılıçdaroğlu zu wählen. Die Kurden treten ja nicht als HDP an, sondern als ein Bündnis verschiedener Parteien und unterstützen Kılıçdaroğlu. Er hat leider auch dafür gestimmt, dass der Militärhaushalt erhöht wird oder die Immunität von Abgeordneten aufgehoben wird und in der Folge viele HDP-Abgeordnete ins Gefängnis gekommen sind. Doch er ist die einzige realistische Chance, Erdoğan abzuwählen und das ist jetzt das wichtigste Ziel. Ich finde, die Politik der Bundes- und einiger Landesregierungen gegenüber der AKP muss sich dringend verändern.

Die Linke-Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir lud zum Termin mit TAG24 in die Räumlichkeiten ihrer Partei. © Oliver Wunder/TAG24

Cansu Özdemir bemängelt deutsche Türkei-Politik