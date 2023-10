Deutschland hat ein Identitätsproblem!

Deutschland weiß noch nicht so genau, als was für eine Nation man sich identifizieren möchte. © Focke Strangmann/dpa

Irgendwie wären wir gerne klimaneutral, aber doch nicht gänzlich ohne Verbrennungsmotor. Gerne wären wir auch offen für alle, aber die Grenzkontrollen brauchen wir irgendwie auch.

Vielfältig und divers will der eine Teil leben, traditionell der andere. Und während sich beide Seiten nicht ausstehen können, kann der "Normalbürger" beide Seiten nicht verstehen.

Deutschland hat meiner Meinung nach ein schwerwiegendes Identitätsproblem.

Diese Diagnose spiegelt sich auch in der deutschen Parteienlandschaft wider. Keine der Parteien vermittelt ernsthaft das Gefühl, einen funktionierenden Plan für das Land zu haben.

Besonders zeigt sich das aus meiner Sicht anhand jener Partei, die in der Bundesrepublik bisher am längsten an der Macht war: der CDU. Sie wäre so gerne die Volkspartei der Mitte, spielt aber auch gerne mal ein bisschen am rechten Rand. Die Regierung findet man nicht gut, zusammenarbeiten würde man trotzdem gerne. Mit Grünen und AfD will man nicht koalieren, auf Länderebene ist man sich da nicht mehr so gewiss.

Weil Verschwörungstheorien derzeit voll im Trend sind, hier eine zum Abschluss: Hätte die CDU bei der Präsentation ihres neuen Logos nicht ganz "aus Versehen" ein falsches Bild vom Bundestag eingefügt, wäre den meisten das neue Design völlig egal gewesen.