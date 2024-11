Fragen und Antworten zum Ampel-Kollaps: Was bedeutet das Aus für das Land?

Olaf Scholz (66, SPD, r.) hat für eine weitere Zusammenarbeit mit Christian Lindner (45, FDP) keine Grundlage gesehen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die zerstrittene Ampel ist am Ende. Hintergrund ist ein von allen Seiten erbittert geführter Streit um die Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Im März soll es demnach zu vorgezogenen Neuwahlen kommen.

Wie geht es nach dem Ampel-Aus jetzt weiter?

Scholz will wichtige Gesetze, die keinen Aufschub duldeten, noch bis Jahresende zur Abstimmung im Bundestag stelle. Er nannte etwa den Abbau der sogenannten kalten Progression, damit die Bürger mehr Netto vom Brutto hätten, die Stabilisierung der Rente und Sofortmaßnahmen für die Industrie.

Er werde das Gespräch mit CDU-Chef Friedrich Merz (68) suchen. Am 15. Januar will Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen - in der Erwartung, dass das Parlament ihm gerade nicht das Vertrauen ausspricht, er also keine Mehrheit bekommt.

In diesem Fall kann der Kanzler den Bundespräsidenten darum bitten, den Bundestag aufzulösen. Scholz sagte, der Bundestag könne den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen. Diese könnten spätestens Ende März stattfinden.