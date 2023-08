Dating ohne Beziehung: Wie Tinder, Bumble und Co. zur Einsamkeit beitragen

Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. © 123RF/lightfieldstudios

Der erste wichtige Punkt betrifft die Geschlechterverteilung.

Etwa zwei Drittel der Nutzer von Tinder und Bumble, den beiden größten Dating-Apps, sind Männer.

Das bedeutet, wenn alle Frauen und Männer die gleiche Wahrscheinlichkeit hätten, ein "Like" zu erhalten, würden Frauen aufgrund der höheren Männerzahl mehr Likes bekommen und damit auch mehr Chancen auf ein Date.

Dies führt unweigerlich zum zweiten Punkt: Unter anderem, um ihre Chancen zu erhöhen, liken Männer viel häufiger als Frauen.

Laut der New York Times geben Männer durchschnittlich dreimal häufiger ein Like an Frauen als umgekehrt. Tatsächlich geben Männer im Durchschnitt 46 Prozent aller Frauen ein Like. Frauen swipen dagegen nur in 14 Prozent aller Fälle nach rechts. Also wenige Frauen geben den vielen Männern wenige Likes. Viele Männer geben den wenigen Frauen dafür viele Likes.

Doch es wird noch komplizierter.