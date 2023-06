"Zu oft von Frauen abgewiesen": Mann macht schmerzhafte Beinverlängerungs-OP

Diese beeinflusste auch vieles andere in seinem Leben, so Sigers. Er beschrieb sich selbst als "schüchtern und zurückhaltend", hatte Angst, "verurteilt zu werden", und weigerte sich sogar, Sport-Mannschaften beizutreten, weil er sich selbst für zu klein hielt.

"Ich hielt daran fest und dachte immer an meine Größe, bevor ich mich Frauen näherte, was oft dazu führte, dass ich Gelegenheiten verpasste", meinte er gegenüber NeedToKnow.co.uk . Eignen Aussagen nach wurde er oft wegen seiner Körperstatur zurückgewiesen.

"Mein ganzes Leben lang kämpfte ich damit, mich als kleine Person zu sehen, und egal, was ich tat, um das zu ändern, ich fühlte mich immer gleich", sagte er gegenüber The New York Post .

Mithilfe der Operationen "wuchs" Dynzell Sigers von circa 1,65 auf 1,83 Meter. © @mrbrokenbonez/TikTok

Ende vergangenen Jahres unterzog sich der 27-Jährige also der ersten von sechs Operationen. Dafür wurden seine Beinknochen in zwei Teile gesägt und jeweils ein Stab innen und ein Stab außen befestigt.

Die äußeren Stäbe wurden regelmäßig justiert, sodass sie den Knochen langsam weiter "dehnten" und damit verlängerten.

"Am Ende der 90 Tage, wenn sie die gewünschte Höhe erreicht haben, die maximal zehn Zentimeter am Oberschenkel und 7,6 Zentimeter am Unterschenkel beträgt, werden die externen Stäbe entfernt und der interne Stab an Ort und Stelle belassen", erklärt Sigers.

Die inneren Stäbe können erst entfernt werden, wenn der Knochen sich vollständig zurückgebildet hat, was bis zu einem Jahr dauern kann, fuhr er fort.

Aufgrund des schweren Eingriffes musste Sigers das Laufen neu erlernen. Sein Vorhaben dokumentierte er auf TikTok und Instagram, wo die Beinverlängerung gemischte Reaktionen hervorrief.

Einige gratulierten ihm dazu, sich selbst verwirklicht zu haben, und schätzten das Selbstbewusstsein, was er sich durch die OP selbst gab. Andere fanden die Maßnahme zu drastisch und meinten, Körpergröße mache keinen so gravierenden Unterschied beim Dating, dass man sich dafür operieren lassen müsste.

Sigers ist selbst voll und ganz zufrieden mit seiner Entscheidung. "Ich bereue nichts und habe beschlossen, meinen Weg mit der Welt zu teilen, damit andere Männer, denen es genauso geht, wissen, dass es eine andere Möglichkeit für sie gibt", meinte er.

Die Operationen und seine neue Statur von knapp 1,83 Metern hätten ihm neues Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben, sagte er. Jetzt scheue er sich auch nicht mehr davor, Frauen anzusprechen.