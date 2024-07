Der Anteil wächst: So viele Ausländer leben heute im Ländle

Fellbach/Pforzheim - Türkisch, italienisch, rumänisch, ukrainisch: Die Zahl der Menschen mit ausländischen Staatsangehörigkeiten ist in Baden-Württemberg zum Ende des vergangenen Jahres auf fast 2,1 Millionen gestiegen.

In Baden-Württemberg leben immer mehr Menschen mit einem Migrationshintergrund. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Ende 2022 lebten noch 2,01 Millionen ausländische Staatsangehörige im Südwesten. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wuchs nach Angaben des Statistischen Landesamts von 17,8 auf 18,5 Prozent an.

Regional gibt es dabei große Unterschiede. So macht die Behörde ein ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle aus. Dies erklären die Fachleute damit, dass ausländische Staatsangehörige überdurchschnittlich oft in der Nähe der Arbeitsplatzzentren und damit in den größeren Städten lebten.

Das regionale Muster sei auch noch dadurch verstärkt, dass dort, wo bereits viele Menschen einer bestimmten Staatsangehörigkeit leben, häufig auch weitere zuzögen.

So ist der Ausländeranteil in Pforzheim Stand 31. Dezember 2023 mit 31,2 Prozent im landesweiten Vergleich der Stadt- und Landkreise am höchsten gewesen. Es folgten die Stadt Heilbronn mit 30,5 Prozent und Stuttgart mit 27,8 Prozent.