Mann gewinnt riesigen Lotto-Jackpot, doch er muss vor Gericht

New Port (Australien) - 2017 knackte Joshua Winslet mit nur 22 Jahren einen riesigen Lotto-Jackpot. Doch der junge Mann, inzwischen 27 Jahre alt, verschwendete sein Vermögen. Nun steht er vor den Scherben seines Lebens.

Ein Mann, der in Australien einen Millionen-Lotto-Jackpot gewann, verschwendete sein Vermögen in nur drei Jahren. (Symbolbild) © 123rf.com/jirkaejc

Fast 25 Millionen australische Dollar (rund 15 Millionen Euro) wanderten damals auf das Konto des Powerball-Gewinners, der in Australien lebt. Als er anfing, einen Eindruck von dem Luxusleben zu bekommen, das er plötzlich führen konnte, kündigte er schnell seinen Job und führte ab da ein Leben voller Ausschweifungen.

Wie The Sun berichtet, verwalteten Joshuas Eltern die Summe zwar über einen Treuhandfonds. Doch das hielt ihren Sohn nicht davon ab, in nur drei Jahren sein gesamtes Vermögen auszugeben. Denn Joshua hatte ein großes Problem: Drogen!

Während sein Geld schnell verschwand, ging es mit dem Mann bergab. Und zwar so weit, dass er nun vor Gericht stand. Bilder von seiner zerstörten Villa in New Port, die vom Gericht veröffentlicht wurden, seien schockierend gewesen: Leere Alkoholflaschen, Bongs, Tüten mit MDMA, Kokain und Marihuana lagen verstreut im Haus des Junggesellen herum.

Auf einem Marmortisch standen zudem Kanister mit Lachgas, Zigaretten und halb ausgetrunkene Gläser mit Wein.



Eine weitere Aufnahme zeigte eine große Schüssel, die in seinem Kühlschrank stand und mit einem mysteriösen weißen Pulver gefüllt war. Daneben waren mehrere Dosen Red Bull und Bierkisten.

Auf dem Fußboden lag ein chaotisches Durcheinander aus Müll und Kleidung. Doch das war noch nicht alles!