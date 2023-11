Monogamie? Nein, danke! Neue Studie legt offen, wie Generation Z liebt

Hamburg/Berlin - Monogamie scheint bei der Generation Z nicht mehr ganz so angesagt zu sein, Polyamorie dafür umso mehr. Das hat jetzt zumindest eine aktuelle Studie ergeben: Das Meinungsforschungsinstitut "YouGov" hat im Auftrag des Dating-Portals "Ashley Madison" 17.096 Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahre in zehn Ländern befragt. Herausgekommen ist ein interessanter Einblick in das Liebesleben dieser Altersgruppe.