Streiten ohne Hass - so geht's! Schon ein paar Spielregeln reichen

Ratgeber - Warum sind wir eigentlich nicht alle einer Meinung? Immerhin stehen doch heutzutage dank Internet jedem die gleichen Fakten zur Verfügung. Wie kann es da sein, dass wir uns trotzdem so oft uneinig sind? Diesem Phänomen ist ein Schweizer Wissenschaftsjournalist auf der Spur und hat die Mechanik der Meinungsbildung entschlüsselt. Sein Buch ist eine Anleitung, Meinungsdiskussionen in kluge Bahnen zu lenken und Streit zu vermeiden.

Irrsinn aushalten oder Kontakt abbrechen? Wer in diesem Dilemma steckt, dem gibt Schneider konkrete Faustregeln an die Hand, damit Streitgespräche nicht im Fiasko enden.

Schneider: "Das Problem von Social Media ist, dass man oft die extremste Version der anderen Meinung präsentiert bekommt. Das Krasseste erregt die größte Aufmerksamkeit, was durch die Algorithmen noch verstärkt wird. So haben die meisten von uns eine viel extremere Vorstellung von Leuten mit anderer Meinung, obwohl diese die Dinge meist viel differenzierter sehen."

Verschwörungsmythen und Fake News haben Hochkonjunktur. Warum lösen dieselben Fakten unterschiedliche Haltungen und Meinungen aus, an denen manchmal sogar Freundschaften oder Familienbande zerbrechen?

"Eigentlich müssten sich unsere Ansichten in einer globalisierten und vernetzten Welt annähern", sagt Reto U. Schneider (59). Doch das Gegenteil ist der Fall.

Und man sollte auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass nicht die anderen die Dinge falsch sehen, sondern man selbst.

Schneiders nüchterne Erkenntnis: "Es gibt kein Patentrezept, um Meinungen zu ändern. Manchmal muss man sich - obwohl es extrem schwerfällt - damit abfinden können, dass wohlmeinende, intelligente und nette Menschen in wichtigen Fragen einfach unterschiedlicher Meinung sein können."

Meinungen entstehen durch Fakten? Eine gewaltige Täuschung! Manchmal ist eine Meinung schon da, bevor wir uns die passenden Argumente dafür zusammensuchen. Ob Klimaschutz, Gentechnik oder Einwanderung: Seine Meinung zu wechseln, kann sich wie Verrat an der Gruppe anfühlen, zu welcher wir gehören wollen.

"Sich am Einzelfall zu orientieren ist wie sich von einer Klippe zu stürzen, weil das vor hundert Jahren einer überlebt haben soll", vergleicht Schneider.

Zum Beispiel: Außerordentliche Behauptungen erfordern außerordentliche Beweise. Wer behauptet, ein Einhorn gesehen zu haben, sollte mit Bildern, Zeugen oder einem Büschel der Mähne aufwarten können. Bei einem gesichteten Hund erwartet niemand solche Indizien. Auch die Macht des Einzelfalls ist in Diskussionen tückisch.

Selten ist man nach einem Streit glücklich, doch es gibt Tipps für angemessenes Streiten. © 123RF/bowie15

• "Spiegeln Sie in Diskussionen die Meinung des Gegenübers, indem Sie sie mit eigenen Worte wiederholen", rät Schneider. Vergewissern Sie sich mit "Du glaubst also, dass ..." darüber, was der Gegenüber wirklich denkt. "Ansonsten führen Missverständnisse zu starken Polarisierungen, die es gar nicht gibt", warnt Schneider.



• Stellt Fragen: Wie stellst Du Dir das genau vor? Was würde Dich vom Gegenteil überzeugen? Versucht die Beweggründe Eures Gesprächspartners zu verstehen, nehmt seine Perspektive ein.

• Um bei einer Person einen Sinneswandel herbeizuführen, eignet sich keine Person besser als Du selbst. Anstatt zu reden, solltest Du zuhören. Sei geduldig. Eine Meinung ist wie ein Tanker. Sie braucht Zeit, um zu wenden. Das gilt auch für Deine eigene.

• Achtung: Rechne damit, dass Du auf Leute triffst, die diese Faustregeln für ihre eigenen Zwecke nutzen.