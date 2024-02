Zu sehr ans Homeoffice gewöhnt? So kann der Gang ins Büro wieder leichter werden

Wo wieder verstärkt Präsenzarbeit angesagt ist, müssen sich Beschäftigte mit den neuen Regeln anfreunden. Hier hilft es, sich selbst zu fragen: Warum arbeite ich eigentlich so gerne im Homeoffice? Welche Merkmale machen es so angenehm für mich? Das kann etwa die flexible Zeiteinteilung oder das Gefühl der Unabhängigkeit sein.

Hannes Zacher, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig , überrascht das nicht. Das Management verbringe häufig deutlich mehr Zeit im Büro und könne Führungsaufgaben in Präsenz besser nachkommen.

Wieder ab und zu im Büro zusammenzukommen, soll den Austausch anregen. © Christin Klose/dpa-tmn/dpa

2. Remote- und Präsenzarbeit gut organisieren

Aus Sicht der Forschung sei es empfehlenswert, im moderaten Ausmaß im Homeoffice zu arbeiten, sagt Zacher. Bei zwei Tagen Homeoffice pro Woche würden sich positive Effekte auf Zufriedenheit und Produktivität zeigen.

Welche Wochentage sich für die Arbeit zu Hause anbieten, ist dem Arbeitspsychologen zufolge hingegen wenig erforscht. Montag und Freitag seien es aber in der Regel nicht. "Sie geben das Gefühl eines verlängerten Wochenendes, für die Arbeit ist das aber nicht motivierend", sagt Zacher.

Grundsätzlich sei es wichtig, eine gute Mischung zu finden. Aus persönlichen Präferenzen und dem, was im Team am besten passt.

Die eigenen Aufgaben organisiert man am besten so, dass sie zur Umgebung passen. Interaktion findet nach Möglichkeit in Präsenz statt, "an Tagen, an denen man auch vor Ort ist", empfiehlt Hannes Zacher. Stillarbeit dagegen klappt oft besser zu Hause.