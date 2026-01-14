ABC-Klassen für Vorschulkinder ab 2028: Doch es gibt ein Problem

Düsseldorf - Die Bildungsgewerkschaft GEW hält die geplanten vorschulischen ABC-Klassen für Kinder mit Sprachförderbedarf für sinnvoll, aber angesichts des Personalmangels für schwerlich umsetzbar.

Die sogenannten ABC-Klassen sollen Kinder vor der Grundschule auf ein möglichst vergleichbares Sprachniveau bringen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

"Jedes gute Konzept wird wirkungslos, wenn es an den Menschen, an den Köpfen, fehlt, die es umsetzen sollen", sagte die NRW-Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ayla Celik (57), im WDR-"Morgenecho".

Zum nächsten Schuljahr fehlten mehr als 8000 Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen.

Dennoch soll vor der Grundschule eine verbindliche Förderung für alle Kinder mit mangelhaften Sprachkompetenzen eingeführt werden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) und Schulministerin Dorothee Feller (59, beide CDU) hatten dafür am Dienstag zum Schuljahr 2028/29 die ersten sogenannten ABC-Klassen angekündigt.

Ziel ist es, alle Kinder zum Schulstart auf ein möglichst vergleichbares Sprachniveau zu bringen.