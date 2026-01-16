Wuppertal schlägt die ganze Republik: Schule räumt KI-Preis ab

Wuppertal - Die Stadt Wuppertal ( NRW ) hat Grund zur Freude: Das Carl-Fuhlrott-Gymnasium räumt beim bundesweiten KI-Schulpreis 2025 den Spitzenplatz ab.

Immer mehr Schüler nutzen KI-Tools wie ChatGPT. Schulen nehmen sich mit verschiedenen Konzepten der Herausforderung an. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie das Ministerium für Schule und Bildung NRW mitteilt, setzte die Schule sich gegen 191 weitere aus Deutschland durch. Die Preisverleihung fand am Freitag, 16. Januar, auf dem Bildungscampus in Heilbronn statt.

KI ist an der Schule längst ein fester Bestandteil des Alltags: ob bei Lernstandsanalysen, der Unterrichtsplanung, beim Fördern von Inklusion oder sogar beim Organisieren von Aufgaben für die Lehrer. Sogar die Lesefähigkeiten der Kinder und Jugendlichen sollen davon profitieren.

Dabei ginge es nicht darum, den Schülern einfach Lösungen zu servieren, sondern ihr Denken richtig anzuschubsen.

Laut Schulministerin Dorothee Feller (59) könnten andere Schulen "sich jede Menge davon abschauen".